Посёлок Пески, ДНР, 8 марта, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» из Первого армейского корпуса Вооруженных сил России уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ, которая пыталась прорваться к населенному пункту Водяное на авдеевском направлении в ДНР, сообщил офицер ВС РФ с позывным Саймон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

«Наши ребята отработали из ПТРК «Корнет» по нескольким единицам БМП-2 противника. Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного», — рассказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, Водяное уже в значительной степени взято под контроль российских сил. Саймон отметил, что корректировать боевую работу расчета ПТРК «Корнет» помогали операторы беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ТАСС, ссылаясь на источник в госкорпорации «Ростех», сообщил, что российские комплексы «Корнет» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые Германия решила поставить Украине.