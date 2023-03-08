Донецк, 8 марта, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Рэпер Птаха (сценический псевдоним Давида Нуриева) попал под обстрел украинских войск в Донбассе. Об этом 8 марта сообщает ТАСС.

Platonova Alina Птаха

Представитель силовых ведомств ДНР рассказал, что рэпер Птаха приехал с концертом к военнослужащим в прифронтовую зону, где попал под огонь ВСУ.

«Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась», — уточнил собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Напомним, рэпер Птаха — популярный в начале 2000-х годов исполнитель. После начала российской спецоперации на Украине заявил, что собирается принять участие в частичной мобилизации. Также артист рассказал, что постоянно получает угрозы от украинских граждан за свою политическую позицию. Птаха постоянно ездит в зону СВО с концертами для военнослужащих, а несколько дней назад привёз в Донбасс гуманитарную помощь.