На юго-востоке Москве ликвидировали пожар в «Ашане»

Москва, , 22:25 — REGNUM Возгорание, которое произошло вечером 8 марта в магазине «Ашан» на юго-востоке Москвы, удалось ликвидировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы происшествия.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Речь идет о здании по адресу улица Люблинская, д. 153. Из магазина были эвакуированы все посетители и персонал. Причиной инцидента стало загорание хлебопечи, из-за чего в помещении произошло задымление.

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