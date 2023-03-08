Москва, 8 марта, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Возгорание, которое произошло вечером 8 марта в магазине «Ашан» на юго-востоке Москвы, удалось ликвидировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы происшествия.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Речь идет о здании по адресу улица Люблинская, д. 153. Из магазина были эвакуированы все посетители и персонал. Причиной инцидента стало загорание хлебопечи, из-за чего в помещении произошло задымление.