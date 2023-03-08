Петиция против присвоения титула рыцаря отцу Бориса Джонсона набрала 200 тыс. подписей

Лондон, , 21:59 — REGNUM Петиция, осуждающая решение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона внести своего отца в список лиц, которым должны присвоить рыцарское звание, набрала более 200 тыс. подписей. Об этом 8 марта сообщает газета The Independent, инициировавшая петицию.

Отмечается, что данное количество подписей собрали за два дня. Авторы петиции обвинили Джонсона в «злоупотреблении властью и привилегиями». Они заявляют, что такой поступок ещё больше подорвёт доверие к британским политикам.

Всего Джонсон внёс в список на присвоение титула рыцаря более 100 человек, что гораздо больше, чем его предшественники. Список Терезы Мэй после её отставки был из 60 человек, а Дэвида Кэмерона — из 62.

Напомним, Джонсон в период его работы премьер-министром назначил младшего брата Джо Джонсона заместителем министра Великобритании по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии. Позже брат получил статус пэра.