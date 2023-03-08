Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от неизвестных отправителей

Липецк, , 21:53 — REGNUM В связи с участившимися случаями получения посылок с боеприпасами власти Липецкой области обратились к жителям региона с просьбой не принимать посылки от незнакомых людей. Сообщение об этом 8 марта опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Администрация области также предостерегла граждан от взаимодействия с неизвестными предметами в общественных местах и транспорте. Не нужно пользоваться вблизи таких предметов техническими приборами, телефонами сотовой связи, подчеркнули в сообщении.

«Не следует принимать посылки от неизвестных вам отправителей. При обнаружении на улице, в транспорте, учреждениях или подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб в течение последних суток неоднократно выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами, похожими на боеприпасы. По сообщению правительства области, «во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресата. Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ».

Администрация заверила, что ситуация контролируется правоохранительными ведомствами и спецслужбами. Однако, напомнила гражданам о необходимости сообщать в полицию при обнаружении подозрительных предметов или по телефону 112.