Москва, 8 марта, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Стала известна причина взрыва в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с аэрозольным баллончиком бытовой химии. Об этом сообщили представители МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Напомним, взрыв, как первоначально предположили, бытового газа произошел около 19:47 8 марта в квартире на первом этаже дома №14, к.1 по улице Липецкой. При взрыве вылетели стекла. Возгорания за взрывом не последовало. О других разрушениях не сообщается.

В результате инцидента пострадал один человек. При взрыве ему обожгло лицо и руки, потребовалась помощь медиков. Состояние пострадавшего не уточняется.