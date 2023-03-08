Киев, 8 марта, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали схему, по которой один из киевских банков отмывал доходы, получаемые от подпольного онлайн-казино. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

«Дельцы «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн (около 360 млрд руб.) в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн (около 5,1 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что банк предоставлял счета для перечисления средств, полученных от нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор. Всё это выдавалось за инновационные платёжные услуги. В сеть входили 20 коммерческих структур.

«Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков», — заявили в СБУ.

Отмечается, что данные платежи проходили уже после начала спецоперации по денацификации Украины. Расследование продолжается, правоохранители проводят обыски. Название банка не сообщается.

Стоит отметить, что 7 марта Национальный банк Украины отозвал лицензию у банка IBox Bank. Причиной назвали систематические нарушения законодательства о противодействии отмыванию незаконных доходов.