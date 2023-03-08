Вашингтон, 8 марта, 2023, 21:19 — ИА Регнум. В Вашингтоне не считают, что Россия хочет военного конфликта со странами НАТО и США. Тем не менее в американской службе разведки допускают высокие риски угрозы этого военного противостояния. Такие выводы сделали авторы доклада американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» для США.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится», — сказано в открытой части документа.

Как отмечается, до сих пор Россия избегала действий, которые могли бы привести к выходу украинского конфликта на более широкий уровень, в том числе за пределы Украины. Однако риск, что это может произойти, существует и значительный, подчеркивается в докладе разведсообщества.

Ранее сообщалось, что в этом же докладе разведки США сказано, что Россия в ближайшее десятилетие продолжит оставаться для Соединенных Штатов Америки значительным вызовом, не предсказуемым по многим ключевым позициям.