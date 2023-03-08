Варшава, , 21:09 — REGNUM Варшава готова отправить Украине истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении самой Польши. Об этом 8 марта заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать», — сказал президент Польши.

Дуда выразил уверенность, что на Украине найдутся пилоты, умеющие управлять этими машинами. Кроме того, он надеется на повышение квалификации украинский военных, которая позволит им управлять истребителями F-16.

«Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно», — объяснил Дуда.

В середине февраля Анджей Дуда заявлял, что западные страны должны поставить ВСУ истребители, поскольку Украина нуждается в них.