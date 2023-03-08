Берлин, , 21:21 — REGNUM Берлин в течение последней недели поставил Киеву две зенитные самоходные установки Gepard, а также около 6 тыс. патронов к ним. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба минобороны Германии.

Зенитная установка Gepard 1A2 Hans-Hermann Bühling

Согласно официальным данным, всего ФРГ поставила на Украину 34 установки Gepard. Кроме того, Киеву передали 122 пограничных автомобиля (два за последнюю неделю) и 30 мобильных систем поддержки антенн (шесть за последнюю неделю).

«Правительство Германии поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнёрами и союзниками», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Германия, по данным на 6 марта 2023 года, выдала разрешения на передачу Киеву военной продукции на общую сумму, превышающую €2,6 млрд.

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