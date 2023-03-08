Москва, , 21:00 — REGNUM Сотрудники посольства США в России гордятся тем, что послом к ним назначили Линн Трейси. Это заявление 8 марта обнародовала пресс-служба диппредставительства.

Линн Трейси U.S. Department of State

Американские дипломаты отметили опыт нового руководителя. Они считают, что Трейси «заслужила доверие и уважение администрации США, чтобы представлять нашу страну в этот поворотный момент в американо-российских отношениях».

Кроме того, посольство США поздравило нового посла с Международным женским днём.

Напомним, Трейси до этого была послом США в Армении. Там она проработала с февраля 2019 года по январь 2023. Она уже работала в посольстве в Москве с 1987 по 1990 год.