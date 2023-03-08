Разведка США считает, что эффект от мобилизации в России для СВО наступит весной-летом

Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Результат влияния частичной мобилизации в России на ход специальной военной операции на Украине можно будет увидеть только весной-летом. Такой прогноз обнародовала Разведка США в несекретной версии ежегодного отчета.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители национальных спецслужб, был опубликован документ американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединенным Штатам.

От имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс утверждается, что «несмотря на концентрацию российский вооружений в Донбассе, весь регион в 2023 году взять под контроль не получится».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о важности взятия под контроль Донбасса, это позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.