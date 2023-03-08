Вашингтон, 8 марта, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Китай в 2023 году будет давить на Тайвань, чтобы подтолкнуть его к воссоединению. Об этом говорится в обнародованном 8 марта ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Пекин в 2023 году продолжит оказывать давление на Тайвань и, возможно, предлагать ему стимулы, чтобы двигаться к объединению», — говорится в документе.

Прогнозируется, что КНР будет чаще пересекать срединную ограничительную линию в Тайваньском проливе и нарастит количество пролётов ракет над островом. Одновременно с этим, по данным американской разведки, Китай будет стараться снизить напряжённость в отношениях с США.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Первая встреча должна пройти на американской территории, после чего Маккарти посетит Тайвань.