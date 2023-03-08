Вашингтон, 8 марта, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома не может подтвердить данные, опубликованные газетой The New York Times, о том, что к диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» причастна проукраинская группировка. Об 8 марта заявила руководитель пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон в своём аккаунте Twitter.

(сс) The White House Белый дом. США

Представитель СНБ пояснила, что приведённые в публикации утверждения не основаны на разведывательных данных, которые рассекретила и распространила администрация США.

«Совет национальной безопасности не может подтвердить публикацию The New York Times», — написала Уотсон.

Руководитель пресс-службы порекомендовала обращаться за комментариями к властям Германии, Швеции и Дании. Именно эти три страны, по словам Уотсон, «начали расследование произошедшего и эти расследования продолжаются».

Напомним, 7 марта издание The New York Times сообщило о возможной причастности проукраинской группировки к атакам на «Северные потоки».