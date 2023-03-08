Москва, 8 марта, 2023, 20:21 — ИА Регнум. При взрыве бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома в Москве по улице Липецкой пострадал человек. Ему оказывают помощь медики. Предварительно стало известно, что у него ожоги лица и верхних дыхательных путей.

Пётр Чернов/РИА Новости Устранение последствий взрыва газа в жилом доме

Напомним, взрыв произошел 8 марта вечером в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Липецкая, 14, к.1.

Очевидцы сообщили корреспонденту ИА REGNUM о том, что взрывной волной были выбиты стекла в двух комнатах.

Причины взрыва пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.