В США не назвали сроки поставки первой батареи Patriot Киеву, но пообещали, что это будет скоро

Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Обучение украинских военнослужащих управлять комплексами противовоздушной обороны Patriot проходит успешно, поэтому можно ожидать, что скоро Киеву передадут первую батарею данного вида ПВО. Об этом 8 марта сообщил на онлайн-конференции, организованной газетой Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он не смог назвать сроки, когда начнутся поставки. Представитель Пентагона отметил, что это будет зависеть от того, когда обучение достигнет нужных результатов.

«Но я недеюсь, что наши системы будут действовать там (на Украине, прим. — ИА REGNUM) очень скоро», — сказал Буш.

Напомним, 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете заявил, что первые комплексы Patriot уже привезли на Украину. Вскоре в минобороны Польши заявили, что это был неверный перевод слов министра. По данным ведомства, Блащак имел в виду, что пока было только принято решение о передаче данного средства ПВО.

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