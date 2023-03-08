Вашингтон, 8 марта, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Обучение украинских военнослужащих управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot проходит успешно, поэтому можно ожидать, что скоро Киеву передадут первую батарею данного вида ПВО. Об этом 8 марта сообщил на онлайн-конференции, организованной газетой Defense News, помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

При этом он не смог назвать сроки, когда начнутся поставки. Представитель Пентагона отметил, что это будет зависеть от того, когда обучение достигнет нужных результатов.

«Но я надеюсь, что наши системы будут действовать там (на Украине — прим. ИА REGNUM) очень скоро», — сказал Буш.

Напомним, 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете заявил, что первые комплексы Patriot уже привезли на Украину. Вскоре в минобороны Польши заявили, что это был неверный перевод слов министра. По данным ведомства, Блащак имел в виду, что пока было только принято решение о передаче данного средства ПВО.