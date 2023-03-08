Москва, 8 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. В Москве в жилом доме произошел взрыв, предположительно — бытового газа. Как стало известно ИА REGNUM очевидцы сообщили в экстренные службы о взрыве, прогремевшем в доме на улице Липецкой.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Пожарные устраняют последствия взрыва жилого дома в Москве

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. На первом и втором этажах дома взрывной волной выбило оконные рамы», — сообщил источник ИА REGNUM.