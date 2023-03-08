Вашингтон, 8 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Давление Запада на Россию и Китай не помешает этим странам сохранить многоплановое сотрудничество. Об этом говорится в несекретной версии ежегодного отчёта американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам, распространённого от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай будет сохранять своё дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Соединённым Штатам, даже несмотря на то, что он сократит публичную поддержку Москвы», ― цитирует ТАСС текст доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России, и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что это США, а не Китай фактически разжигают конфликт на Украине, непрерывно поставляя ей вооружения.

Напомним, ранее Россия и Китай были названы в стратегии национальной безопасности США главными угрозами страны. Кроме того, американские власти считают КНР своим основным потенциальным противником. Вместе с тем американская администрация не исключает возможности диалога с Москвой и Пекином по вопросам военных технологий и контроле над вооружениями.