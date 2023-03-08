Москва, , 19:55 — REGNUM Ушёл из жизни супруг российской писательницы Дарьи Донцовой известный психолог Александр Донцов, сообщила в Telegram-канале бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева.

Александр Донцов © Фото: Аналитическая служба МГУ имени М. В. Ломоносова/Риа новости

«8 марта 2023 года после тяжелой продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, Александр Донцов долго болел.

Информации о месте и дате отпевания Александра Донцова пока не поступало.