Ушёл из жизни супруг писательницы Дарьи Донцовой
Москва, 8 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Ушёл из жизни супруг российской писательницы Дарьи Донцовой известный психолог Александр Донцов, сообщила в Telegram-канале бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева.
Фото: Аналитическая служба МГУ имени М. В. Ломоносова/Риа новости
Александр Донцов
«8 марта 2023 года после тяжелой продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович», — говорится в сообщении.
Согласно полученной информации, Александр Донцов долго болел.
Информации о месте и дате отпевания Александра Донцова пока не поступало.