Москва, 8 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Ушёл из жизни супруг российской писательницы Дарьи Донцовой известный психолог Александр Донцов, сообщила в Telegram-канале бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева.

Фото: Аналитическая служба МГУ имени М. В. Ломоносова/Риа новости Александр Донцов

«8 марта 2023 года после тяжелой продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, Александр Донцов долго болел.

Информации о месте и дате отпевания Александра Донцова пока не поступало.