«Ъ»: сообщения об украинском следе в подрывах «Северных потоков» не понравились никому

Москва, , 19:50 — REGNUM Версия о том, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» причастны граждане Украины не понравилась никому. Её не признали вероятной ни на Западе, ни в России. Об этом говорится в материале «Коммерсанта», опубликованном 8 марта.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, авторы статьи считают, что в России сочли эти публикации в ряде западных СМИ способом исполнителей теракта увести подозрения от себя. Не признали «авторство» диверсий в Киеве. В США комментировать новые данные об украинском следе отказались до окончания следствия. В МИД Германии высказали такое же мнение.

«Новые публикации фактически выводят Вашингтон из-под подозрений и смещают фокус внимания на Украину», — говорится в статье.

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. На днях американская газета The New York Times и немецкое издание Die Zeit сообщили, что якобы за этими диверсиями стоят некие украинские граждане.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад не осуществлять утечки из расследования , а также посоветовала странам Запада, причастным к подрывам, ознакомиться с расследованием американского журналиста Сеймура Херша, который представил доказательства виновности США в теракте.