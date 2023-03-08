Вильнюс, , 19:49 — REGNUM Бельгия и Словения вошли в состав сил быстрого реагирования ЕС на кибератаки, подписав 8 марта соответствующую ноту, сообщает Минобороны Литвы.

Кибербезопасность Иван Шилов, ИА REGNUM

Силы быстрого реагирования учреждены действующим в Литве региональным центром кибернетической безопасности. Объединение насчитывает восемь стран, в том числе, Литву, Нидерланды, Польшу, Румынию, Хорватию и Эстонию.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил важность усилий по снижению «нарастающих угроз в сфере кибербезопасности».

Участники сил быстрого реагирования осуществляют обмен информацией, кадрами, научными достижениями, выстраивают механизмы оказания взаимной помощи.