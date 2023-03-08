Лондон, , 19:41 — REGNUM Крымский полуостров должен быть конечной целью киевских властей в конфликте с Россией. Такое мнение в статье для Express высказал подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что «захват» Крыма даст вооружённым силам Украины (ВСУ) выход к Керченскому проливу.

«Крым — это общий стратегический приз, ключевая территория, если хотите, потому что контроль над Крымом влечёт за собой контроль над Чёрным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив», — подчеркнул офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в МИД России заявили, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. О подготовке Киевом вооружённого захвата Крыма 24 февраля 2023 года заявлял президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Москве неоднократно подчёркивали бесперспективность таких попыток.

Полковник украинской армии Пётр Черников, в свою очередь, заявил о планах Украины заблокировать полуостров для физического истощения населения. Подобные намерения глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фантазиями «неуправляемого сумрачного сознания» и «болезнью головы».