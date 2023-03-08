В США вывели из-под санкций четыре бывшие «дочки» Сбербанка
Вашингтон, 8 марта 2023, 20:05 — REGNUM Минфин США исключил из санкционных списков четыре бывшие дочерние структуры Сбербанка. Обновленные данные были обнародованы 8 марта на сайте американского министерства.
Согласно опубликованному реестру, санкции сняли с банка Bereke Bank (прежнее название Texakabank), который ранее был дочерним предприятием Сбербанка в Казахстане.
Остальные три предприятия также были «дочками» данного российского банка, но сменили владельцев, чтобы уйти из-под санкций.
Напомним, санкции в отношении казахстанских предприятий Сбербанка были введены в феврале 2022 год. Texakabank был приобретён холдингом «Байтерек» и переименован в Bereke Bank.