Вашингтон, 8 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Минфин США исключил из санкционных списков четыре бывшие дочерние структуры Сбербанка. Обновленные данные были обнародованы 8 марта на сайте американского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Согласно опубликованному реестру, санкции сняли с банка Bereke Bank (прежнее название Texakabank), который ранее был дочерним предприятием Сбербанка в Казахстане.

Остальные три предприятия также были «дочками» данного российского банка, но сменили владельцев, чтобы уйти из-под санкций.

Напомним, санкции в отношении казахстанских предприятий Сбербанка были введены в феврале 2022 год. Texakabank был приобретён холдингом «Байтерек» и переименован в Bereke Bank.