Москва, 8 марта, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Ушёл из жизни миллиардер Сергей Гришин. Он известен тем, что за $15 млн продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, сообщает телеграм-канал Baza.

(сс) Sgpremier Сергей Гришин.

Согласно полученной информации, около месяца назад бывший совладелец «РосЕвроБанка» госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения. Он скончался 6 марта в возрасте 56 лет.

О миллиардере также широко узнали в мире после обращения к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить американское гражданство, а также признания в том, что он едва не «довел финансовую систему РФ до коллапса в 90-е».