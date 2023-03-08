Разведка США заявила, что Россия останется внушительным вызовом на ближайшие десять лет

Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Россия в ближайшее десятилетие продолжит оставаться для Соединенных Штатов Америки значительным вызовом, не предсказуемым по многим ключевым позициям. Возможен также прямой военный конфликт, хотя в Москве и не стремятся к нему. Такие выводы сделали авторы ежегодного отчёта американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» для США.

Аврил Хейнс Office of the Director of National Intelligence

«Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие десять лет, но тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов», — сказано в документе, обнародованном 8 марта от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

Как отмечено, «Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО». Тем не менее подчёркивается, что имеется угроза, что такой конфликт может случиться.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве Российской Федерации в США назвали неудовлетворительным характер встречи посла Анатолия Антонова с представителями Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. в распространённом 7 марта сообщении диппредставительства говорится, что «были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию», так как его «перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела».