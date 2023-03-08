Вашингтон, 8 марта, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности США не имеет данных, чтобы подтвердить версию о причастности Украины к подрывам «Северных потоков». Об этом 8 марта сообщила в соцсети Twitter пресс-секретарь ведомства Эдриэнн Уотсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Она прокомментировала статью в газете New York Times. В публикации говорилось, что яхта, с которой ныряли водолазы, установившие взрывчатку на трубопроводах, якобы принадлежит двум гражданам Украины.

«Анонимные утверждения в отчёте NYT не были получены из разведывательных данных <…>, предоставленных правительством США, и источники не были уполномочены говорить от имени правительства США», — написала Уотсон.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя версию NYT об украинском следе заявил, что подобные вбросы делают для отвлечения внимания. Он также напомнил, что Россию до сих пор не допустили к расследованию данного теракта.