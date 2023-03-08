Постпред РФ в Вене: Запад не готов к завершению переговоров по восстановлению СВПД

Вена, , 19:17 — REGNUM Запад не готов к завершению переговоров по восстановлению Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на Совете управляющих МАГАТЭ.

Михаил Ульянов Irna.ir

«Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны», — заявил Ульянов.

По его словам, если бы западные страны перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана удалось бы устранить.

«Те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы СВПД, теперь высказываются менее внятно», — отметил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дипломат Михаил Ульянов подтвердил твердый настрой России на завершение работы над восстановлением СВПД в оригинальном виде.