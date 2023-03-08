Стокгольм, 8 марта, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Не стоит делать скоропалительных выводов о терактах, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», стоит дождаться результатов расследования. Об этом 8 марта на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Стокгольме заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС отказался обсуждать возможных виновных в диверсиях, при этом призвал «не бояться правды».

«Про «Северный поток» ― это серьёзная вещь, очень серьёзная вещь. Главное, никогда не бойтесь правды. Я вот никогда не боюсь правды, любой правды», ― подчеркнул Боррель

По его словам, любые обсуждения до завершения расследования — «это спекуляции».

«Расследование о реальных обстоятельствах ещё продолжается в Швеции, Дании и Германии, давайте будем серьезны. Пока идёт расследование, мы не можем сделать никаких выводов. Давайте дождемся конца расследования», ― указал глава европейской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Германии не станут делать поспешных выводов о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и Северный поток ― 2». По её словам, принимать решение власти страны будут по итогам официального расследования.

Напомним, ранее ряд иностранных СМИ, в том числе немецкое издание Die Zeit, сообщил, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка». Якобы судно, которое использовалось для организации теракта, принадлежит гражданину Украины.