В Германии сообщили, что их данные о диверсии на «Северных потоках» не для СМИ

Берлин, , 19:06 — REGNUM Данные правительства Германии о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не предназначена для общественности. С таким заявлением в эфире телеканала Welt выступил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Роберт Хабек Michael Brandtner

Немецкий политик отказался комментировать появившиеся в СМИ данные о диверсиях на «Северных потоках».

«Сведения правительства ФРГ не предназначены для обсуждения в СМИ», — сказал Хабек, напомнив, что этим делом занимается Генпрокуратура, которая «сделает заявление, когда завершит расследование».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не станет делать поспешные выводы о виновных в диверсиях «Северных потоках».