Боррель: «Я бы предпочёл говорить о мире, а не о боеприпасах для Киева»
Стокгольм, 8 марта 2023, 18:54 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозепп Боррель с большим удовольствием говорил бы о мире, нежели о необходимости поставок боеприпасов для Уркаины. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил 8 марта по итогам неформальной встречи в Стокгольме.
«Да, я был бы счастлив говорить о мирных переговорах, я предпочёл бы говорить о мире, но, к несчастью, я должен говорить о закупке боеприпасов», ― посетовал Боррель.
Он отметил, что это необходимость, но следует «сохранять двери открытыми для любого вида мирных переговоров».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обратился с предложением к главам минобороны стран — участниц Евросоюза поставлять Киеву уже имеющиеся у них боеприпасы с последующем наращиванием объёмов в среднесрочной перспективе путём использования механизма совместных закупок.
По его словам, ЕС может потратить на отправку украинской стороне уже имеющихся на складах стран — участниц сообщества боеприпасов примерно €1 млрд.