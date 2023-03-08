Стокгольм, 8 марта, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозепп Боррель с большим удовольствием говорил бы о мире, нежели о необходимости поставок боеприпасов для Украины. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил 8 марта по итогам неформальной встречи в Стокгольме.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Да, я был бы счастлив говорить о мирных переговорах, я предпочёл бы говорить о мире, но, к несчастью, я должен говорить о закупке боеприпасов», ― посетовал Боррель.

Он отметил, что это необходимость, но следует «сохранять двери открытыми для любого вида мирных переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обратился с предложением к главам минобороны стран — участниц Евросоюза поставлять Киеву уже имеющиеся у них боеприпасы с последующем наращиванием объёмов в среднесрочной перспективе путём использования механизма совместных закупок.

По его словам, ЕС может потратить на отправку украинской стороне уже имеющихся на складах стран — участниц сообщества боеприпасов примерно €1 млрд.