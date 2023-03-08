Лондон, , 18:58 — REGNUM В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили, что разработанный правительством Великобритании законопроект о запрете на убежище для всех мигрантов, которые незаконно попали в страну, является нарушением международного права. Об этом 8 марта сообщает интернет-газета Independent.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это было бы явным нарушением Конвенции о беженцах и подорвало бы давнюю гуманитарную традицию, которой британский народ по праву гордится», — процитировали журналисты заявление УВКБ ООН.

В международной организации призвали Лондон пересмотреть законопроект и принять другие меры, которые будут гуманней. В ООН отметили, что беженцев объявляют «недостойными» помощи в зависимости от способа прибытия в страну.

Напомним, власти Великобритании для регулирования численности беженцев, прибывающих в страну, разработали несколько официальных маршрутов, по которым официально принимают мигрантов. В то же время многие беженцы незаконно попадают в страну, переплывая Ла-Манш на лодках.