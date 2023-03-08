Боррель заявил, что к концу марта Евросоюз закончит подготовку 11 тыс. украинских военных

Стокгольм, , 18:45 — REGNUM К концу марта 11 тысяч украинских военнослужащих будут подготовлены военной миссией Евросоюза, а к концу года этот показатель достигнет 30 тысяч человек. Такое заявление 8 марта сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч — к концу года», — сказал Боррель.

Отмечено также, что Евросоюз обучит экипажи для танков, которые НАТО планирует доставить на Украину. Кроме того, дипломат сообщил, что Европейский фонда мира профинансирует 1 млн евро на закупку боеприпасов калибра 155 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации Жозепа Борреля главам минобороны стран-участниц Евросоюза поставлять Киеву уже имеющиеся у них боеприпасы.