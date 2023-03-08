Берлин, 8 марта, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Германии не станут делать поспешные выводы о виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2». Принимать решение власти страны будут по итогам официального расследования. Об этом заявила 8 марта глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анналена Бербок

«Именно тогда на основании данных сведений, а не поспешно на основании публикаций, правительство может сделать выводы», — приводит слова министра, которая находится с визитом в Ираке, агентство DPA.

Напомним, ранее ряд иностранных СМИ, в том числе немецкое издание Die Zeit, сообщил, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка». Якобы судно, которое использовалось для организации теракта, принадлежит украинскому гражданину.