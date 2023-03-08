Польша рассчитывает, что другие страны будут ей платить за поставки снарядов на Украину — Блащак

Варшава, , 18:42 — REGNUM Варшава рассчитывает, что польская промышленность будет производить снаряды для Киева в рамках заказов, которые оплатят страны Евросоюза. Об этом 8 марта сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак U. S. Department of State

«Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши», — сказал он.

Блащак сообщил, что в марте Польшу посетит еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, чтобы обсудить данный вопрос. Это позволит польским предприятиям нарастить производство боеприпасов.

Напомним, 24 февраля Польша передала Киеву четыре танка Leopard 2. 27 февраля в «Транснефти» сообщили, что прекратили поставки российской нефти в Польшу.

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