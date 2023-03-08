Берн, 8 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Руководители банков Швейцарии жалуются, что присоединение Берна к санкциям против РФ спровоцировало отток китайских клиентов. Об этом 8 марта сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Журналисты пообщались с представителями шести крупнейших швейцарских банков. Все они говорят о том, что крупные клиенты из Китая стали выводить деньги из Швейцарии или отказываются открывать там счета, увидев, как быстро страна ввела санкции против РФ.

«Мы были не просто удивлены, а шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь отказались от этого», — процитировало издание слова одного из банкиров.

Представители банков считают, что Берн должен определиться, в какой мере он может вмешиваться в дела других стран.

Напомним, Швейцария поддержала почти все антироссийские санкции. В результате власти страны заморозили российские активы общей сумой на $8,1 млрд. Банк Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд.