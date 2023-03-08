Сантьяго, , 17:58 — REGNUM В аэропорту Сантьяго произошло ожесточённое вооружённое столкновение между сотрудниками Главного управления гражданской авиации Чили и группой преступников. Об этом сообщает газета El Dínamo.

Перестрелка Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США

По предварительным данным, по меньшей мере 12 грабителей пытались угнать инкассаторский автомобиль с грузом. Злоумышленники были хорошо вооружены и ворвались на территорию аэровокзала на трёх автомобилях.

Сотрудники управления гражданской авиации обнаружили преступников, между ними началась перестрелка. В результате погибли два человек: служащий управления и один из грабителей.

Остальным преступникам удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года группа неизвестных лиц совершила вооружённое нападение на инкассаторов в центре столицы Болгарии Софии. В общей сложности злоумышленники присвоили себе более 1 млн левов ($500 тыс.). Как отметила представитель городской прокуратуры Софии Десислава Петрова, этот инцидент стал самым масштабным ограблением в новейшей истории Болгарии.