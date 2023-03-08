Спикер палаты представителей конгресса США Маккарти отказался от приглашения Зеленского

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не планирует визита на Украину. По словам политика, ему незачем приезжать, чтобы увидеть «пустые траты» Киева.

Кевин Маккарти Office of the House Republican Leader

«Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет», — приводит слова Маккарти телеканал CNN.

Напомним, в ноябре 2022 года республиканская партия США внесла предложение о контроле выделяемых Украине средств. К тому же член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что подход предоставления помощи Киеву пересмотрят, а надзор будет ужесточен. В свою очередь, Маккарти поддержал идею аудита расходов на Украину, более того он заявил о недопустимости практики «открытых чеков».

На такие заявления Маккарти последовало приглашение Зеленского приехать в Киев и лично ознакомиться с ситуацией на местах. Однако американский политик пояснил, чтобы вычислить пустые траты нет необходимости посещать Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о безуспешных попытках киевских властей организовать телефонный разговор между Кевином Маккарти и Владимиром Зеленским.