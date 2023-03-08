Саратов, 8 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Саратове следователи задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы, сообщает в телеграм-канале СУ СК России по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Следствие установило, что 34-летний мужчина вместе с 30-летним знакомым предоставлял проживание на платной основе наркозависимым и алкозависимым лицам в частном доме.

«С 26 по 27 февраля 2023 года указанные лица, а также иные проживающие в доме граждане завернули в ковер 25-летнего мужчину», — говорится в сообщении.

В результате происшествия мужчина умер от переохлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратове от пыток в реабилитационном центре скончался человек. Судмедэксперты обнаружили на теле погибшего множество ссадин.