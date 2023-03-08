Киев, 8 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Действие соглашения в рамках так называемой зерновой сделки, действующей до 18 марта, необходимо продлить на последующий срок. Об этом 8 марта заявил в Киеве Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Un.org Антониу Гутерриш

«Я хочу подчеркнуть важность продления «зерновой сделки «с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Чёрное море в соответствии с целями инициативы», — приводит его слова офис Генерального секретаря ООН.

Также Гутерриш указал, что ООН считает экспорт удобрений и зерна из России и с Украины ключевым для продовольственной безопасности в мире и цен на продукты, и уточнил, что в рамках этой инициативы из контролируемых Киевом портов на Украине было вывезено 23 млн тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический источник в Анкаре рассказал, что усилия по продлению «зерновой сделки» предпринимает Турция.