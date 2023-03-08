Афины , 8 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Нападения на полицейских произошли на площади Синтагма в Афинах во время митинга, участники которого требуют расследовать массовую гибель людей в железнодорожной катастрофе у города Ларисы, сообщает 8 марта newsbeast. gr.

IMAGO/Sotiris Dimitropoulos / Eu/Global Look Press Забастовка в Афинах

Уточняется, что в протестных акциях приняли участие несколько десятков тысяч человек. Митингующие потребовали расследовать причины аварии, они заявили, что на железной дороге произошёл не несчастный случай, а «убийство».

Власти обвинены участниками протестов в бездействии. Полицейских протестующие закидали «коктейлями Молотова» и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Напомним, лобовое столкновение двух поездов в Греции произошло в ночь на 1 марта: погибли 57 и получили травмы более 85 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

По обвинению в непредумышленном убийстве был арестован начальник железнодорожной станции Hellenic Trains. По его версии, произошёл технический сбой, из-за которого два поезда оказались на одном железнодорожном полотне.