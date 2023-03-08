Москва, 8 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Российский диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил что марафоны от блогеров, которые не являются сертифицированными специалистами, могут привести в том числе к летальному исходу. Таким образом врач прокомментировал новости о возбуждении уголовного дела в отношении популярного блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема, известных под псевдонимами «ЛерЧек» и «АртемЧек».

Евгений Одиноков/РИА Новости Блогеры Валерия и Артём Чекалины

7 марта в отношении популярных блогеров с многомиллионной аудиторией было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Основной приток дохода блогерам приносили их бренд косметики и многочисленные марафоны похудения под названием «Идеальное тело». По данным СМИ, годовой доход семьи Чекалиных только от марафонов составляет более 3 млрд рублей.

По словам диетолога Алексея Ковалькова, подобные марафоны должны наказываться по закону, поскольку лечить ожирение может только врач с лицензией. «Всё остальное по закону наказуемо. Особенно если деятельность нанесла вред человеку — до пяти лет лишения свободы», — говорит Ковальков.

Один из самых востребованных (по версии Forbes) диетологов назвал главным отличием профессионального лечения от марафонов — научный подход.

«Настоящий профессионал вас без анализов просто не примет. Анализы покажут, есть ли у вас какие-то заболевания и с чем вообще связано появление у вас лишнего веса. Диетолог не примет вас без пачки анализов: анализ крови, анализ мочи, УЗИ брюшной полости, УЗИ желчного пузыря. Все анализы назначаются индивидуально, как и лечение», объяснил Алексей Ковальков.

Фото из личного архива Алексей Ковальков

Врач также привел пример из своей практики, когда пациентка, которой он отказал в назначении диеты и отправил к онкологу в итоге благодаря этому осталась жива.

«В ее большом животе был не жир, а 16-килограммовая миома матки. А пошла бы она к блогерам лечиться от «толстого» живота, и через несколько месяцев ее бы похоронили. Не только опухоли могут стать причиной полного живота, асцит (он же водянка брюшной полости) нередко может увеличить вас в объеме. Человек с таким диагнозом, который о нем не подозревает, найдет гуру похудения в интернете, начнет худеть, не разобравшись. И всё», — объяснил доктор наук.

По словам кандидата психологических наук Люции Сулеймановой, доверчивые люди до сих пор несут деньги блогерам, которые обещают стройное тело, только из-за грамотного пиара, в ходе которого каждому подписчику внушают, что вся программа рассчитана на него одного.

«Люди считают, что если они подписаны на блогера и оплатили марафон, то программа сделана специально для них. Клиентам нравится вместе заниматься. Это челлендж, где поддерживают друг друга. Эти блогеры транслируют вызывающие доверие слова. Плюс дают тебе уверенность, что тобой, именно тобой занимается целая команда. Тренер, нутрициолог, другие специалисты заявленные. Почему выбирают блогеров вместо профессионалов? Да потому что эти курсы намного дешевле, чем поход к диетологу или в спортзал к тренеру. Да и мотивация «ты молодец!», которая транслируется на подобных марафонах, имеет недооцененную силу», — объяснила Сулейманова.

Кроме того, по словам психолога, никто не хочет заниматься упражнениями, которые есть бесплатно в большом количестве в интернете, потому что из этого огромного количества еще нужно что-то выбрать. Аудитория блогеров идет более простым путем, ожидая, что ей просто укажут делать что-то конкретное, даже если это просто комплекс из интернета.