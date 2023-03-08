Триполи, 8 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Ливии из-за забастовки, которая организована авиадиспетчерами страны, были закрыты все аэропорты. Об этом 8 марта сообщает местный телеканал Libya Al-ahraar.

AJL. Международный аэропорт Триполи в Ливии.

Отмечается, что авиадиспетчеры требуют, чтобы власти провели рассмотрение их требований по улучшению оплаты труда.

Также указывается, что ранее участники забастовки провели встречу с заместителем министра связи в правительстве национального единства Халедом Суэйси, заявившим, что их требования изучат «в кратчайшие сроки».

После встречи Суэйси заверил, что авиасообщение в Ливии планируется рассмотреть в течение одного часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Париже в результате забастовки работников, ответственных за вывоз, сортировку и утилизацию мусора, скопилось около двух тысяч тонн отходов.