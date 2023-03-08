Ушел из жизни экс-помощник главного тренера сборной России по футболу Итало Гальбьяти

Милан, Италия, , 17:38 — REGNUM Ушел из жизни экс-помощник Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России по футболу Итало Гальбьяти. Ему было 85 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Милан».

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло (справа) и заместитель тренера Итало Гальбьяти © Алексей Филиппов/РИА Новости

Уточняется, что в структуре клуба «Милан» Гальбьяти работал с 1978 по 1999 год.

Причина смерти бывшего помощника Фабио Капелло не сообщается.

Напомним, Итало Гальбьяти работал в различных тренерских штабах под руководством Капелло, в частности, в России с 2012 по 2014 год.