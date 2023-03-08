Баку, 8 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Азербайджан рассмотрел возражения Армении мирному договору, который ранее Баку направил Еревану. Об этом сообщил 8 марта журналистам азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он рассказал, что в ответ на комментарии армянской стороны были подготовлены комментарии Баку, и новую версию договора направили Еревану. Алиев отметил, что переговорный процесс продолжается.

«Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложениям, связанным с мирным договором», — сказал глава Азербайджана.

Напомним, в феврале глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Ереван в уклонении от прямых переговоров. По его словам, общение внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана свелось к пересылке друг другу своих условий. Глава МИД назвал это «онлайн-дипломатией».