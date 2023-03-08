Лондон, , 17:32 — REGNUM Иранский государственный штаб по поощрению добродетели и удержанию от порока попал под санкции Великобритании. Об этом 8 марта сообщили в министерстве иностранных дел Соединённого Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению британских властей, госструктура несёт ответственность за нарушения права «на свободу и безопасность, а также права на свободу выражения мнений», принуждая иранских женщин носить хиджабы, в том числе силой.

Также в «чёрном списке» значится и глава штаба Сайед Мохаммад Салех Хашеми Голпаегани. Он был внесён в санкционные списки ЕС в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини после того, как была задержана в Тегеране за несоблюдение правил ношения хиджаба специальным отрядом полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм. После этого по стране прокатилась волна протестов

Напомним, новый санкционный список за насилие и нарушения прав женщин преддверии Международного женского дня обнародовал Евросоюз. В него вошли представители шести стран мира ― России, Афганистана, Ирана, Сирии, Мьянмы и Южного Судана.